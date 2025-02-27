​Російські окупанти вбили мешканця Дніпропетровщини

Сьогодні, 27 лютого, російська окупаційна армія вбила мешканця Нікопольського района Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також внаслідок атаки загарбників по Нікопольщині отримала поранення жінка. Росіяни поранили і мирного мешканця Мирівської громади.
За день армія РФ била по Нікопольському району понад 25 разів БпЛА та важкою артилерією. Через атаки росіян є руйнування у Покровській та Марганецькій громадах, та у Нікополі.
Серед понівеченого інфраструктура та 3 підприємства, багатоквартирний та 11 приватних будинків, 4 господарські споруди, авто, газогін, лінія електропередач. Через російські обстріли було декілька займань, які ліквідували.