Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області

«Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА ЗС РФ», - уточнили в Генштабі.

26 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області.

Росіяни використовували пункт для керування, зберігання та обслуговування безпілотників.

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