Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області

26 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області.
Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.
У Нестерянці базувався пункт управління 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.
«Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА ЗС РФ», - уточнили в Генштабі.
- 26 лютого стало відомо, що бійці мотопіхотного батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили за допомогою FPV-дронів склад боєприпасів російських загарбників на Куп'янському напрямку.