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Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області

Росіяни використовували пункт для керування, зберігання та обслуговування безпілотників.

Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області
Робота РЕАБАТРу 23-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.
Фото: Оксана Чорна

26 лютого Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління БпЛА окупантів у Нестерянці Запорізької області.

Цю інформацію підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

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У Нестерянці базувався пункт управління 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії РФ.

«Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БпЛА ЗС РФ», - уточнили в Генштабі.

  • 26 лютого стало відомо, що бійці мотопіхотного батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили за допомогою FPV-дронів склад боєприпасів російських загарбників на Куп'янському напрямку.
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