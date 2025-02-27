Для ЗСУ допустили український роботизований комплекс «Гулівер»

Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах: доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер».

Як зазначає оборонне відомство, він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.

Наземний роботизований комплекс «Гулівер» спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду наших захисників. НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених.

Також слугує транспортером для бойових модулів.

У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування.

«Гулівер» може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям.

Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

«Гулівер» поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили.

Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.