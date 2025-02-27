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Для ЗСУ допустили український роботизований комплекс «Гулівер»

Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах: доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених.

Для ЗСУ допустили український роботизований комплекс «Гулівер»
робот «Гулівер»
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер». 

Як зазначає оборонне відомство, він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.

Наземний роботизований комплекс «Гулівер» спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду наших захисників. НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. 

Також слугує транспортером для бойових модулів. 

У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування. 

«Гулівер» може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям. 

Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.

«Гулівер» поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили. 

Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.

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