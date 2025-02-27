Для ЗСУ допустили український роботизований комплекс «Гулівер»

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України універсальний наземний роботизований комплекс «Гулівер».
Як зазначає оборонне відомство, він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах.
Наземний роботизований комплекс «Гулівер» спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду наших захисників. НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених.
Також слугує транспортером для бойових модулів.
У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування.
«Гулівер» може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям.
Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик.
«Гулівер» поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили.
Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.