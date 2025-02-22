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Збройні Сили провели випробовування логістично-евакуаційної платформи «Воля-Е»

Головне призначення роботизиваної платформи – вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. Після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення. Їх передано виробникам для подальшої модернізації.

Збройні Сили провели випробовування логістично-евакуаційної платформи «Воля-Е»
платформа “Воля-Е”
Фото: “Мілітарний”

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» провели випробовування логістично-евакуаційної платформи, повідомляє Генштаб. 

Вона придбана норвезьким благодійним фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Ця благодійна організація провела збір і відправку в Україну транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон.

Головне призначення роботизиваної платформи з промовистою назвою «Воля-Е» – вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. В бойових умовах, коли рахунок йде на секунди, подібні наземні дрони стають буквально платформами життя, що допомагають врятувати наших воїнів.

Як зазначив заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ «Хортиця» полковник медичної служби Костянтин Кіщук, після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації «Воля-Е».

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