Головне призначення роботизиваної платформи – вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. Після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення. Їх передано виробникам для подальшої модернізації.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» провели випробовування логістично-евакуаційної платформи, повідомляє Генштаб.

Вона придбана норвезьким благодійним фондом HMM Helsehjelp Ukraina. Ця благодійна організація провела збір і відправку в Україну транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон.

Головне призначення роботизиваної платформи з промовистою назвою «Воля-Е» – вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме медевак. В бойових умовах, коли рахунок йде на секунди, подібні наземні дрони стають буквально платформами життя, що допомагають врятувати наших воїнів.

Як зазначив заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ «Хортиця» полковник медичної служби Костянтин Кіщук, після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації «Воля-Е».