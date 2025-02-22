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Зеленський очікує в цьому році продовження постачання винищувачів F-16

Президент також додав, що Нідерланди «поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». 

Зеленський очікує в цьому році продовження постачання винищувачів F-16
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після зустрічі в Мюнхені. 

Зеленський заявив, що Нідерланди «поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи». 

«Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи. Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив очікування продовження постачання F-16 у цьому році. 

  • Цього місяця Повітряні сили ЗСУ отримали від Королівства Нідерландів перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16.
  • Крім того, Палата представників Нідерландів хоче «конструктивного ставлення» уряду до «миротворчих сил» в Україні.
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