Зеленський очікує в цьому році продовження постачання винищувачів F-16

Президент також додав, що Нідерланди «поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи».

Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом після зустрічі в Мюнхені.

Зеленський заявив, що Нідерланди «поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи».

«Нас обʼєднує розуміння щодо необхідності посилювати нашу військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи. Вдячні Нідерландам за всю надану допомогу та готовність продовжувати й збільшувати підтримку України – це важливо для стабільності всієї Європи», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив очікування продовження постачання F-16 у цьому році.