Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів

Повітряні Сили отримали від Королівства Нідерландів перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Українське небо стає захищенішим! Ці сучасні бойові машини вже в Україні й незабаром почнуть виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії. Вдячний Франції за цей стратегічно важливий внесок у нашу безпеку - Mirage 2000 стануть новим елементом захисту українського неба. Підтримка Нідерландів - це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян", - написав Умєров у фейсбуці.

Голова Міноборони додав, що продовжує роботу разом із партнерами, щоб сучасної бойової авіації в Україні ставало більше. Він подякував союзникам за рішучість і незмінну підтримку України.