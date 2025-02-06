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Палата представників Філіппін оголосила імпічмент віцепрезидентці

Сару Дутерте обвинувачують у змові з метою вбивства президента, великомасштабній корупції та нездатності рішуче засудити агресивні дії Китаю проти філіппінських сил у спірній частині Південнокитайського моря.

Палата представників Філіппін оголосила імпічмент віцепрезидентці
Палата представників Філіппін оголосила імпічмент віцепрезидентці Сарі Дутерте
Фото: EPA/UPG

Палата представників Філіппін оголосила імпічмент віцепрезидентці Сарі Дутерте за низкою звинувачень, пише The Guardian.

Дутерте обвинувачують у змові з метою вбивства президента, великомасштабній корупції та нездатності рішуче засудити агресивні дії Китаю проти філіппінських сил у спірній частині Південнокитайського моря.

Петицію про імпічмет Сари Дутерте підтримали щонайменше 215 законодавців Палати представників, її надіслали до Сенату з вимогою усунути жінку з посади та заборонити їй обіймати державні посади.

“Рішення законодавців Палати представників у середу, багато з яких є союзниками президента Фердинанда Маркоса-молодшого, посилює гострий політичний розкол між двома найвищими лідерами однієї з найбільших демократій Азії”, ‒ зазначає видання.

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Маркос зміцнив оборонні зв'язки із США, тоді як батько віцепрезидентки, колишній президент Родріго Дутерте, підтримував теплі відносини з Китаєм та Росією під час свого бурхливого терміну, який закінчився у 2022 році.

Брат віцепрезидентки Паоло Дутерте назвав рішення парламенту “явним актом політичного переслідування”.

Дутерте неодноразово звинувачувала Маркоса, його дружину та двоюрідного брата, спікера Палати представників Мартіна Ромуальдеса, у корупції, слабкому керівництві та спробах змусити її “замовкнути” через припущення, що вона може балотуватися на пост президента у 2028 році після закінчення шестирічного терміну Маркоса.

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