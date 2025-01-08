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Конституційний суд Південної Кореї призначив початок процесу щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля

Засідання триватиме навіть за його відсутності.

Конституційний суд Південної Кореї призначив початок процесу щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля
Юн Сок Йоль
Фото: BBC

Конституційний суд Південної Кореї призначив початок процесу щодо імпічменту президента Юн Сок Йоля на 14 січня, пише France24.

Засідання триватиме навіть за його відсутності.

Його команда юристів заявила, що він планує відвідати судовий процес на певному етапі, а адвокат Юн Кап Кеун заявив журналістам у середу, що “позиція президента залишається незмінною”. “Звичайно, питання, пов'язані з безпекою, повинні бути вирішені заздалегідь”, ‒ сказав він.

Спікер Національної асамблеї Ву Вон Шик заявив зі свого боку, що “було прикро спостерігати, як Юн мобілізує силу для зупинки його арешту, у той час як “весь світ” спостерігає”.

Зазначимо, сьогодні сотні прихильників Юн Сок Йоля мітингували біля його резиденції. Слідчі намагаються з’ясувати, як впоратися з очікуваними силами безпеки Юна після того, як минулого тижня їх зупинили сотні охоронців Служби безпеки президента (PSS). Щодо Юна, якому оголошено імпічмент, ведеться розслідування за звинуваченням у “заколоті”. У разі офіційного арешту та засудження йому загрожує в'язниця або ж навіть страта. 

Конституційний суд має до 180 днів з 14 грудня, коли він отримав справу, щоб визначити, чи слід звільнити Юна з посади чи відновити його президентські повноваження.

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Вчора стало відомо, що Західний окружний суд Сеула продовжив ордер на арешт президента Юна. Справу веде Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO). Припускається, що ордер продовжили на більше, ніж сім днів, як це роблять зазвичай ‒ через проблеми із затриманням політика. 

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