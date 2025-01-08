Підозрюваний запитував скільки вибухівки можна законно придбати в Колорадо,

Підозрюваний у теракті біля готелю Трампа використовував для підготовки атаки ChatGPT, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на окружного шерифа Лас-Вегаса.

За інформацією правоохоронців, 37-річний майстер-сержант “Зелених беретів” Меттью Лівельсбергер залучив нейромережу ChatGPT для збору інформації при плануванні вибуху автомобіля Cybertruck 1 січня.

Вони зазначають, що підозрюваний запитував скільки вибухівки можна законно придбати в Колорадо, де розташований найбільший збройовий магазин в Денвері і чи можна використовувати постріл із пістолета для детонації вибухівки.

В офісі шерифа зазначили, що це може бути перший задокументований випадок у США, коли штучний інтелект використовували для підготовки злочину. З опису випливає, що Лівельсбергер використовував її як пошукову систему, і міг знайти запитану ним інформацію будь-яким іншим способом.