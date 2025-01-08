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Підозрюваний у теракті біля готелю Трампа використовував для підготовки атаки ChatGPT

Підозрюваний запитував скільки вибухівки можна законно придбати в Колорадо, 

Підозрюваний у теракті біля готелю Трампа використовував для підготовки атаки ChatGPT
Trump Tower у Лас-Вегасі, видно дим від пожежі
Фото: Mirror

Підозрюваний у теракті біля готелю Трампа використовував для підготовки атаки ChatGPT, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на окружного шерифа Лас-Вегаса.

За інформацією правоохоронців, 37-річний майстер-сержант “Зелених беретів” Меттью Лівельсбергер залучив нейромережу ChatGPT для збору інформації при плануванні вибуху автомобіля Cybertruck 1 січня. 

Вони зазначають, що підозрюваний запитував скільки вибухівки можна законно придбати в Колорадо, де розташований найбільший збройовий магазин в Денвері і чи можна використовувати постріл із пістолета для детонації вибухівки.

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В офісі шерифа зазначили, що це може бути перший задокументований випадок у США, коли штучний інтелект використовували для підготовки злочину. З опису випливає, що Лівельсбергер використовував її як пошукову систему, і міг знайти запитану ним інформацію будь-яким іншим способом.

  • 1 січня у Лас-Вегасі поблизу найвищої споруди міста – 64-поверхового готелю Trump Tower, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, – вибухнув електропікап Tesla Cybertruck 2024 року випуску. Внаслідок вибуху загинув водій, який в цей час перебував за кермом, ще семеро людей зазнали незначних ушкоджень.
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