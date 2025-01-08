У МЗС відреагували на звинувачення Будапешта: "Україна готова зайняти місце Угорщини в ЄС, якщо вона обере СНД і ОДКБ"

Міністерство закордонних справ України розкритикувало заяву керівництва Угорщини про те, що рішення Києва припинити транзит газу з Росії нібито мав негативний вплив на ціноутворення для споживачів. Ця риторика є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання, йдеться у заяві МЗС в Facebook.

Там нагадали, що Єврокомісія 1 січня, у день припинення транзиту з Росії, чітко наголосила, що рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку. Європейські уряди і Єврокомісія працюють над диверсифікацією джерел постачання і збільшення енергетичної незалежності.

"Всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку та людей альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу. Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову. Крім того, намагаючись всупереч здоровому глузду зберегти залежність від Росії, вони також фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів. Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати", – йдеться у заяві МЗС.

Там додали, що "Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ". Якщо ж Угорщина хоче допомогти припинити війну, то, на думку МЗС, варто почати з того, щоб не руйнувати єдність в ЄС, і натомість зміцнювати енергетичну безпеку та незалежність власної країни та громадян разом із рештою Європи та США.

Зупинка транзиту газу

З 1 січня Україна припинила транзит газу з Росії до країн ЄС та Молдови. Цього дня закінчився термін контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом". Угоду можна було продовжити, але Україна не робитиме цього у зв'язку з повномасштабним нападом росіян.

Серед членів Євросоюзу цим рішенням обурилися Угорщина та Словаччина, які мають євроскептичних лідерів, що неодноразово висловлювали симпатії Путіну.

Більше на цю тему – в матеріалі "Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році".

Найбільше від зупинки транзиту постраждало невизнане Придністров'я. Цей російський анклав у Молдові у перший же день зіткнувся з масовими відключеннями електроенергії та обмеженнями газопостачання. Росія жодним чином не підготувала дружнє до неї населення до відключень і натомість маніпулює, обвинувачуючи Україну. Про це – в матеріалі "Що відбувається в Молдові після зупинки транзиту російського газу".