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США конфіскували у росіянина апартаменти у Маямі через порушення санкцій

Вартість конфіскованого майна становить близько 1,8 мільйона доларів.

США конфіскували у росіянина апартаменти у Маямі через порушення санкцій
Фото: protectdemocracy.org

Міністерство юстиції США домоглося конфіскації двох апартаментів у Маямі за порушення санкцій США щодо Росії.

Як йдеться на сайті відомства, згідно з рішенням суду конфіскували майно, яке утримуволись, передавалось і здавалось в оренду із порушенням санкцій США проти російського олігарха Віктора Перевалова.

Конфіскована власність має загальну вартість приблизно 1,8 мільйона доларів.

Це рішення є результатом розгляду цивільної скарги про конфіскацію власності, поданої Сполученими Штатами в лютому 2024.

Приблизно з січня 2018 року до березня 2023 апартаменти обслуговувалися, передавались і здавалися в оренду з порушенням Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Зокрема, улітку 2018 року агент з нерухомості в Маямі, який керував майном, передав їх підставному товариству з обмеженою відповідальністю, створеному для того, щоб приховати справжнього власника. Після передачі нерухомість продовжувала здаватись в оренду.

У Мін'юсті заявили, що ця конфіскація ще раз демонструє, що спроба приховати активи за підставними особами та компаніями є "ризикованою короткостроковою грою з реальними довгостроковими витратами".

Віктор Перевалов і Валерій Абрамов були співзасновниками АО "ВАД", російської будівельної компанії, яка відповідала за будівництво Тавридського шосе в окупованому Росією Криму. 

26 січня 2018 року Штати вжили санкцій проти Віктора Перевалова, Валерія Абрамова, "ВАД" та інших після російського вторгнення в Крим. 

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