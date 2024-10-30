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США ввели нові санкції проти Росії: під прицілом - постачання технологій для російського воєнпрому

У переліку - фізособи і компанії з 14 держав, крім РФ.

США ввели нові санкції проти Росії: під прицілом - постачання технологій для російського воєнпрому
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні Міністерство фінансів США 30 жовтня ввело санкції проти 275 осіб та організацій, які беруть участь у постачанні до Росії передових технологій та обладнання, які необхідні для підтримки військової машини. 

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

У список потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких – Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд, Туреччина.

«Державний департамент також переслідує ухилення від санкцій та обхід санкцій у кількох третіх країнах, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення, що заповнюють критичні прогалини у російській військово-промисловій базі, а також організації та осіб у Білорусі, пов'язаних із підтримкою режимом Лукашенка. російської оборонної промисловості. Державний департамент також переслідує кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії та оборонні компанії, а також тих, хто підтримує майбутнє виробництво та експорт енергії з Росії», - зазначили в американському Мінфіні.

Під санкціями опинилися 150 російських компаній, які працюють у сферах оборони, технологій, виробництві та аерокосмічній промисловості, що закуповують або виготовляють готову військову продукцію або ключові компоненти, прекурсори та обладнання, що дозволяють Росії створювати або обслуговувати зброю, яку вона використовує проти України.

Обмежувальні заходи торкнулися і 14 організацій та дев'ять осіб, що базуються в основному в Туреччині, які сприяли закупівлі сучасної зброї, компонентів та боєприпасів від імені російських користувачів, як-от Міністерства оборони Росії та державних оборонних компаній. Наприклад, фірма Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi та її голова Озгур Хасан Челік; компанія New Way Group  Global Danismanlik Ticaret Limited Sirketi, яку використовувало Головне розвідувальне управління Росії для сприяння поставкам мікроелектроніки, а також виробничого та випробувального обладнання американського походження.

Крім того, під санкціями опинилися російські Athree Company Limited, Інститут випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки, Російська академія ракетних та артилерійських наук, Науково-дослідний інститут систем зв'язку та автоматизованих систем управління, Московський авіаційний інститут, Конструкторське бюро "Спектр Інжиніринг" та інші.

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