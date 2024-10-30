Президентку Грузії викликають до прокуратури через її заяву про фальсифікацію виборів

Раніше Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, заявивши, що в країні проводиться "російська спецоперація".

Через звинувачення у фальсифікації виборів президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури, повідомляє Еко Кавказу.

У заяві прокуратури Грузії вказується, що відомство почало розслідування за фактами можливої фальсифікації парламентських виборів за заявою Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164 (3) КК Грузії – “фальсифікація виборів”.

“Згідно із заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через ЗМІ, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повинна мати докази можливої фальсифікації парламентських виборів 2024 року, тому, відповідно до встановленого законодавства, президентка Грузії була запрошена на допит в слідчий відділ 31 жовтня поточного року”, – йдеться в заяві.

Прокуратура Грузії обіцяє провести “всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні CIC, а також з метою вивчення фактів, озвучених президенткою Грузії, представниками окремих політичних партій і моніторинговими місіями".

Також у повідомленні зазначається, що у рамках розслідування будуть допитані всі особи, які можуть володіти інформацією про ймовірний кримінальний факт. Правоохоронні органи вже розслідують декілька кримінальних проваджень.