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Президентку Грузії викликають до прокуратури через її заяву про фальсифікацію виборів

Раніше Саломе Зурабішвілі відмовилася визнавати результати парламентських виборів, заявивши, що в країні проводиться "російська спецоперація".

Президентку Грузії викликають до прокуратури через її заяву про фальсифікацію виборів
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Через звинувачення у фальсифікації виборів президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури, повідомляє Еко Кавказу.  

У заяві прокуратури Грузії вказується, що відомство почало розслідування за фактами можливої фальсифікації парламентських виборів за заявою Центральної виборчої комісії від 30 жовтня 2024 року за статтею 164 (3) КК Грузії – “фальсифікація виборів”.

“Згідно із заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через ЗМІ, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повинна мати докази можливої фальсифікації парламентських виборів 2024 року, тому, відповідно до встановленого законодавства, президентка Грузії була запрошена на допит в слідчий відділ 31 жовтня поточного року”, – йдеться в заяві.

Прокуратура Грузії обіцяє провести “всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні CIC, а також з метою вивчення фактів, озвучених президенткою Грузії, представниками окремих політичних партій і моніторинговими місіями".

Також у повідомленні зазначається, що у рамках розслідування будуть допитані всі особи, які можуть володіти інформацією про ймовірний кримінальний факт. Правоохоронні органи вже розслідують декілька кримінальних проваджень. 

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
  • У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.
  • Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів. Зурабішвілі скептична щодо часткового перерахунку голосів Центральною виборчою комісією.
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