Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані, пише Reuters.

Згідно з офіційними результатами, керівна партія “Грузинська мрія” набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в ніч на понеділок у столиці Тбілісі.

Відповідаючи про частковий перерахунок голосів Центральною виборчою комісією, Зурабішвілі відповіла скептично.

“Само собою я нічого не очікую від центральної виборчої комісії, яка повністю знаходиться в руках керівної партії”, ‒ сказала Зурабішвілі.

Натомість президентка закликала до проведення міжнародного розслідування щодо легітимності результатів виборів ‒ за підтримки європейських і американських партнерів.

Очільниця Грузії закликала до “дуже сильного тиску з боку міжнародної спільноти на владу, щоб вона погодилася на реальний і повний перегляд результатів”. Іншим варіантом, за її словами, є повторні вибори.

