Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані, пише Reuters.
Згідно з офіційними результатами, керівна партія “Грузинська мрія” набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в ніч на понеділок у столиці Тбілісі.
Відповідаючи про частковий перерахунок голосів Центральною виборчою комісією, Зурабішвілі відповіла скептично.
“Само собою я нічого не очікую від центральної виборчої комісії, яка повністю знаходиться в руках керівної партії”, ‒ сказала Зурабішвілі.
Натомість президентка закликала до проведення міжнародного розслідування щодо легітимності результатів виборів ‒ за підтримки європейських і американських партнерів.
Очільниця Грузії закликала до “дуже сильного тиску з боку міжнародної спільноти на владу, щоб вона погодилася на реальний і повний перегляд результатів”. Іншим варіантом, за її словами, є повторні вибори.
- Центральна виборча комісія Грузії заявила сьогодні, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
- За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
- Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
- У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.