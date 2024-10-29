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Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів

Зурабішвілі скептична щодо часткового перерахунку голосів Центральною виборчою комісією.

Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, 28 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані, пише Reuters.

Згідно з офіційними результатами, керівна партія “Грузинська мрія” набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в ніч на понеділок у столиці Тбілісі.

Відповідаючи про частковий перерахунок голосів Центральною виборчою комісією, Зурабішвілі відповіла скептично.

“Само собою я нічого не очікую від центральної виборчої комісії, яка повністю знаходиться в руках керівної партії”, ‒ сказала Зурабішвілі.

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Натомість президентка закликала до проведення міжнародного розслідування щодо легітимності результатів виборів ‒ за підтримки європейських і американських партнерів.

Очільниця Грузії закликала до “дуже сильного тиску з боку міжнародної спільноти на владу, щоб вона погодилася на реальний і повний перегляд результатів”. Іншим варіантом, за її словами, є повторні вибори.

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила сьогодні, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
  • У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.
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