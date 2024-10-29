У Румунії хочуть збивати дрони, які порушують повітряний простір країни

У Румунії винесли на обговорення законопроєкт, яким пропонують збивати безпілотники, які незаконно порушують повітряний простір країни, виходячи з рівня загрози та ризиків для життя та майна людей.

Про це пише Reuters із посиланням на Міноборони Румунії.

Документ встановлює конкретні умови для Румунії щодо контролю за використанням свого повітряного простору як для пілотованих, так і для безпілотних літаків.

"Військові операції в Чорному морі, масове збільшення використання БпЛА, як військових, так і адаптованих для військового використання, продовжують створювати великі ризики на кордоні з Україною та поблизу прикордонної зони Румунії", – йдеться у законопроєкті.

Він пропонує поступові заходи: від встановлення місця та ідентифікації до спроб контакту, перехоплення та попереджувальних пострілів.

Пілотований літальний апарат, який летить без дозволу, можуть знищити лише в тому випадку, якщо він здійснив атаку або агресивно відповів на перехоплення.

Безпілотні літальні апарати, найчастіше дрони, можна ліквідувати, знешкодити або взяти під контроль залежно від рівня загрози. Проте знищення називають "крайнім засобом".

Відповідно до запропонованого закону, системи союзників, присутні в Румунії, також можуть брати участь у будь-яких діях відповідно до договорів про колективну оборону з членом НАТО та ЄС.