Щонайменше 60 людей загинуло під час атаки Ізраїлю на оплот “Хезболли” у Лівані

Долина Бекаа на сході Лівану, жовтень 2024 року

Щонайменше 60 людей загинуло під час нападу Ізраїлю на східну долину Бекаа у країні, повідомляє BBC з посиланням на міністерство охорони здоров'я Лівану.

За словами офіційних осіб, ЦАХАЛ вдарив по 16 районах регіону Баальбек. Серед загиблих було дві дитини.

Міністерство повідомило, що 58 людей отримали поранення, додавши, що рятувальні роботи все ще тривають у долині, яка є оплотом терористичного угруповання “Хезболла”.

За останні п'ять тижнів Ізраїль завдав тисячі авіаударів по всій території Лівану, націлившись на бойовиків, інфраструктуру та зброю “Хезболли”.

Губернатор Баальбека Бачі Ходр назвав напади "найжорстокішими" в цьому регіоні з моменту ескалації конфлікту.

Вчора ізраїльські авіаудари по прибережному місту Тір призвели до смерті 7 осіб і 17 поранених людей. Хезболла також заявила, що зіткнулася з ізраїльськими військами біля південного кордону Лівану та обстріляла ракетами військово-морську базу на території Ізраїлю поблизу Хайфи.