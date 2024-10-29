Коштовна медицина
Коштовна медицина
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСвіт

В Ірані стратили громадянина Німеччини Джамшида Шармахда за звинуваченням у тероризмі

Він проживав у США та був викрадений спецслужбою Ірану під час пересадки у Дубаї в 2020 році. Тегеран вважав його лідером опозиційного угрупування "Тондар", визнаним в Ірані терористичною організацією. Німеччина пригрозила Тегерану серйозними наслідками за страту Шармахда.

В Ірані стратили громадянина Німеччини Джамшида Шармахда за звинуваченням у тероризмі
Джамшид Шармахд
Фото: соцмережі

В Ірані стратили громадянина Німеччини Джамшида Шармахда, який мав також громадянство Німеччини, пише DW із посиланням на портал іранської юстиції Misan.

Страта відбулася вранці 28 жовтня, смертні вироки в Ірані зазвичай здійснюються через повішення.

До кінця правозахисники – і особливо дочка Шармахда, яка живе в США, – боролися за порятунок засудженого.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок засудила страту. До Ірану кілька разів прямувала команда високого рівня для врегулювання питання, зазначила вона. 

"Ми неодноразово давали Тегерану зрозуміти, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки", – зазначила Бербок.

У квітні Верховний суд Ірану залишив у силі смертний вирок Шармахду за звинуваченням у тероризмі.

За словами родичів Шармахда, протягом кількох останніх років він проживав у США та був викрадений співробітниками іранської спецслужби під час пересадки у Дубаї у 2020 році. 

Тегеран вважав його лідером опозиційного угрупування "Тондар", визнаним в Ірані терористичною організацією.

Чоловік перебував під вартою з 2020 року і за цей час не отримав доступу до адвоката. Крім того, іранська влада відмовила в консульському доступі до Шармахда, попри наявність у нього громадянства ФРН.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies