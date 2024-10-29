В Ірані стратили громадянина Німеччини Джамшида Шармахда за звинуваченням у тероризмі

Він проживав у США та був викрадений спецслужбою Ірану під час пересадки у Дубаї в 2020 році. Тегеран вважав його лідером опозиційного угрупування "Тондар", визнаним в Ірані терористичною організацією. Німеччина пригрозила Тегерану серйозними наслідками за страту Шармахда.

В Ірані стратили громадянина Німеччини Джамшида Шармахда, який мав також громадянство Німеччини, пише DW із посиланням на портал іранської юстиції Misan.

Страта відбулася вранці 28 жовтня, смертні вироки в Ірані зазвичай здійснюються через повішення.

До кінця правозахисники – і особливо дочка Шармахда, яка живе в США, – боролися за порятунок засудженого.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок засудила страту. До Ірану кілька разів прямувала команда високого рівня для врегулювання питання, зазначила вона.

"Ми неодноразово давали Тегерану зрозуміти, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки", – зазначила Бербок.

У квітні Верховний суд Ірану залишив у силі смертний вирок Шармахду за звинуваченням у тероризмі.

За словами родичів Шармахда, протягом кількох останніх років він проживав у США та був викрадений співробітниками іранської спецслужби під час пересадки у Дубаї у 2020 році.

Тегеран вважав його лідером опозиційного угрупування "Тондар", визнаним в Ірані терористичною організацією.

Чоловік перебував під вартою з 2020 року і за цей час не отримав доступу до адвоката. Крім того, іранська влада відмовила в консульському доступі до Шармахда, попри наявність у нього громадянства ФРН.