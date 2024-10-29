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Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН з питань палестинських біженців

Членів відомства звинувачують у залученості до атаки 7 жовтня та інших операцій ХАМАСу.

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН з питань палестинських біженців
Ізраїльський парламент
Фото: EPA/UPG

Парламент Ізраїлю схвалив закон, відповідно до якого на території республіки заборонена діяльність UNRWA - агенції ООН, що опікується питанням палестинських біженців.

Як пише Reuters, причиною для такого рішення є переконання ізраїльської влади у залученості членів відомства до атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також їхньої участі в інших антиізраїльських діях з боку терористичної організації ХАМАС.

Директор агенції Філіппе Лаццаріні назвав голосування "небезпечним прецедентом та порушенням Статуту ООН разом з узятими Ізраїлем на себе міжнародними зобов'язаннями".

ООН та деякі західні союзники Ізраїлю висловили побоювання, що заборона негативно позначиться на вирішенні гуманітарної кризи у Смузі Гази. Натомість прем'єр Біньямін Нетаньягу запевнив, що гуманітарна допомога палестинському анклаву "надається та буде надаватися у потрібній кількості". 

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