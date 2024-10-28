У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
У Грузії опозиція заявила, що не визнає результатів виборів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
ЗМІ: вибори у Грузії завершилися, ЦВК оприлюднила дані з 70% дільниць
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Корейський переляк. Чому Захід мляво реагує на інформацію про військових КНДР
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Керівник Офісу Президента розповів, коли в Україні проведуть вибори
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
Мирослав Шкандрій: «Міф про Росію зазнав краху»
ГоловнаСвіт

Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня

Перед цим представники Сеула дадуть брифінг для обороннного комітету ЄС.

Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії і обговорити заходи співпраці, пише агенція Yonhap.

Про цей план Йоль повідомив також генсека НАТО Марка Рютте. Лідер Південної Кореї висловив сподівання, що під керівництвом генерального секретаря Альянс «подвоїть зусилля щодо моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю».

29 жовтня південнокорейська делегація має намір провести брифінг для Комітету ЄС із питань політики та безпеки, а потім відвідати Україну, щоб зустрітися з представниками розвідки та оборони, обмінятися оперативною інформацією та обговорити заходи співпраці.

Юн Сок Йоль наголосив, що військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, яке він назвав незаконним, підриває «заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові і в усьому світі».

Лідер Південної Кореї закликав до негайного виведення північнокорейських військ і припинення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном, пообіцявши вивчити «кокретні заходи у відповідь» із ЄС та його країнами-членами.

  • Спершу Марк Рютте підтвердив направлення військ Північної Кореї у Курську область Росії.
  • Тоді Пентагон теж підвтердив, що КНДР відправила до РФ понад 10 тисяч військових для участі у війні проти України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies