Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня

Перед цим представники Сеула дадуть брифінг для обороннного комітету ЄС.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що південнокорейська делегація відвідає Україну цього тижня, щоб поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії і обговорити заходи співпраці, пише агенція Yonhap.

Про цей план Йоль повідомив також генсека НАТО Марка Рютте. Лідер Південної Кореї висловив сподівання, що під керівництвом генерального секретаря Альянс «подвоїть зусилля щодо моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю».

29 жовтня південнокорейська делегація має намір провести брифінг для Комітету ЄС із питань політики та безпеки, а потім відвідати Україну, щоб зустрітися з представниками розвідки та оборони, обмінятися оперативною інформацією та обговорити заходи співпраці.

Юн Сок Йоль наголосив, що військове співробітництво між Росією і Північною Кореєю, яке він назвав незаконним, підриває «заснований на правилах міжнародний порядок і становить загрозу миру на Корейському півострові і в усьому світі».

Лідер Південної Кореї закликав до негайного виведення північнокорейських військ і припинення військової співпраці між Москвою і Пхеньяном, пообіцявши вивчити «кокретні заходи у відповідь» із ЄС та його країнами-членами.