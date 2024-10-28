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Сирський поїхав у частини і підрозділи, які воюють у Запорізькій області

Головком із командирами бригад обговорили забезпечення бійців боєприпасами, дронами і засобами РЕБ.

Сирський поїхав у частини і підрозділи, які воюють у Запорізькій області
Олександр Сирський
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. 

За словами Сирського, на цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності.

Олександр Сирський у Запорізькій області
Фото: Telegram/Сирський
Олександр Сирський у Запорізькій області

«Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони», - зазначив головком.

Сирський зустрівся з командирами бригад і вони детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА і засобами радіоелектронної боротьби. 

«Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним», - додав головнокомандувач.

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