Сирський поїхав у частини і підрозділи, які воюють у Запорізькій області

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області.

За словами Сирського, на цій частині фронту тривають бойові дії різної інтенсивності.

Фото: Telegram/Сирський Олександр Сирський у Запорізькій області

«Ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. У таких умовах наше головне завдання — посилити оборону військ на найбільш складних ділянках фронту та забезпечити максимальну стійкість лінії оборони», - зазначив головком.

Сирський зустрівся з командирами бригад і вони детально проаналізували обстановку в районах бойових дій, стан забезпечення підрозділів боєприпасами, БпЛА і засобами радіоелектронної боротьби.

«Особливу увагу приділили підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період. Були вжиті заходи для забезпечення підрозділів додатковою кількістю озброєння, техніки та усім необхідним», - додав головнокомандувач.