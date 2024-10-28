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Президентка Єврокомісії обговорила з лідером Південної Кореї залучення КНДР до війни в Україні

За словами Ляєн, реакція ЄС на цей розвиток подій буде зосереджена на співпраці зі Сеулом та іншими партнерами-однодумцями.

Президентка Єврокомісії обговорила з лідером Південної Кореї залучення КНДР до війни в Україні
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з лідером Південої Кореї Юн Сок Йолем.

Як ідеться на сайті Єврокомісії, Ляєн і Йоль обговорили прогрес, який вдалося досягнути у межах Партнерства у сфері безпеки та оборони, оголошеного на саміті ЄС-Корея у травні 2023 року у Сеулі. 

«Це партнерство наголошує на взаємопов'язаному характері безпеки Європи та Східної Азії. Воно зміцнить спільну відданість ЄС та Республіки Корея сприянню миру та стабільності в обох регіонах», - зазначили у Єврокомісії.

Фон дер Ляєн відзначила, що старт цього партнерства є своєчасним, і «його логіка актуальна як ніколи», оскільки уперше північнокорейські солдати беруть участь у підтримці агресивної війни Росії.

Північна Корея також дедалі більше надає смертоносну допомогу Росії. Це є значною ескалацією війни проти України і загрожує глобальному миру, наголосила президентка Єврокомісії.

Ляєн запевнила президента Південної Кореї у тому, що реакція ЄС на цей розвиток подій буде зосереджена на співпраці зі Сеулом та іншими партнерами-однодумцями.

Президентка Єврокомісії також висловила занепокоєння ЄС у зв'язку з поглибленням військової співпраці Росії та КНДР, яке може підштовхнути Пхеньян до подальшого загострення напруженості на Корейському півострові.

Ляєн додала, що з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Південної Кореї у Брюсселі з нагоди наступного саміту ЄС-Корея. Наразі дата проведення заходу невідома.

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