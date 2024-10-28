Попередні підрахунки показують перемогу консервативної партії ГЕРБ на виборах у Болгарії

Попередні результати загальних виборів у Болгарії вказують на чергову перемогу консервативної партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова. Проросійські ультранціоналісти можуть обійняти третє місце, повідомляє DW.

Вчора у країні відбулися сьомі загальні вибори за три роки. Явка виборців становила 38%.

Відповідно до часткового підрахунку голосів державною виборчою комісією, політична сила Борисова набрала 26,08% голосів.

За нею слідують реформістська коаліція “Ми продовжуємо зміни” (ПП) з 14,76% та ультранаціоналістична партія “Възраждане” (Відродження) з приблизно 13,8%.

За даними екзит-полу Alpha Research, який показав схожі результати, ГЕРБ, найімовірніше, отримає близько 74 місць у 240-місцевому парламенті, тоді як ПП може отримати 42 місця, а “Відродження” ‒ 36 місць.

Недільне голосування було призначено після того, як сім політичних сил, обраних на червневому голосуванні, не змогли сформувати працездатну коаліцію.

З 2020 року у Болгарії правили недовговічні уряди, зокрема протести проти корупції привели до розпаду коаліції на чолі з партією ГЕРБ.

Соціологи передбачали, що правоцентристська партія Борисова ГЕРБ фінішує першою, але вважається, що їй важко сформувати життєздатну коаліцію серед розділеного парламенту. Прогнозувалося, що головна проросійська партія “Възраждане” мала хороші шанси обійняти друге місце, але екзит-поли показують слабший результат.

“Възраждане” хоче, щоб Болгарія зняла санкції з боку Росії через її вторгнення в Україну та припинила надання допомоги Києву, а також поставила під сумнів членство країни в НАТО. Партія стала популярною після того, як у серпні представила натхненний Росією закон про заборону “пропаганди ЛГБТ”, який схвалила більшість у парламенті.

Корупція і вплив РФ на Софію

Болгарія є членом ЄС з 2007 року, але ризикує втратити мільярди євро у фондах відновлення ЄС через відсутність реформ. Софія ще має приєднатися до єврозони та бути повністю інтегрованою у відкриту Шенгенську зону.

Це один з найбідніших і найбільш корумпованих членів ЄС, і спробам боротися з хабарництвом значною мірою перешкоджає судова система, яка часто діє в інтересах певних політиків.

Болгарія перебуває у політичній нестабільності з 2020 року, коли мешканці вийшли з протестами проти захоплення державних установ олігархами. Ця нестабільність разом із дезінформацією, що надходить з Москви, сприяла зростанню популярності проросійських і ультраправих груп у колишній радянській державі-сателіті.