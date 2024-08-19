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Президент Болгарії відмовився підписувати указ про тимчасовий уряд

Причиною цьому стала кандидатура Каліна Стоянова на посаду міністра внутрішніх справ.

Президент Болгарії відмовився підписувати указ про тимчасовий уряд
Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Президент Болгарії Румен Радев відмовився підписати указ про призначення нового тимчасового уряду, який мала очолити Горіца Гранчарова-Кожарева, пише bgnes.bg.

Причиною цьому стала кандидатура Каліна Стоянова на посаду міністра внутрішніх справ. На думку, президента Стоянов не зможе забезпечити проведення прозорих виборів.

Гранчарова-Кожарева мала запропонувати іншу кандидатуру до 15:00 понеділка, однак не зробила цього.

“Моя відповідальність, рішення ваше”, ‒ заявила Гранчарова-Кожарєва.

Відтак Радев заявив, що завтра приведення до присяги в парламенті не буде. Вибори перенесено на період 20 жовтня. “Уряд Дімітара Главчева (поточний, - ред.) продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання”, ‒ додав президент.

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У жовтні Болгарія має прповести сьомі загальні вибори менше ніж за чотири роки. Остання спроба сформувати уряд у країні провалилася після виборів у червні.

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