Президент Болгарії відмовився підписувати указ про тимчасовий уряд

Причиною цьому стала кандидатура Каліна Стоянова на посаду міністра внутрішніх справ.

Президент Болгарії Румен Радев відмовився підписати указ про призначення нового тимчасового уряду, який мала очолити Горіца Гранчарова-Кожарева, пише bgnes.bg.

Причиною цьому стала кандидатура Каліна Стоянова на посаду міністра внутрішніх справ. На думку, президента Стоянов не зможе забезпечити проведення прозорих виборів.

Гранчарова-Кожарева мала запропонувати іншу кандидатуру до 15:00 понеділка, однак не зробила цього.

“Моя відповідальність, рішення ваше”, ‒ заявила Гранчарова-Кожарєва.

Відтак Радев заявив, що завтра приведення до присяги в парламенті не буде. Вибори перенесено на період 20 жовтня. “Уряд Дімітара Главчева (поточний, - ред.) продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання”, ‒ додав президент.

У жовтні Болгарія має прповести сьомі загальні вибори менше ніж за чотири роки. Остання спроба сформувати уряд у країні провалилася після виборів у червні.