Польща вважає, що через операцію в Курську Україна отримує "величезні політичні вигоди"

Україна отримує "величезні політичні вигоди" від свого військового наступу на територію Росії, але це не змінює "антиескалаційний підхід" Заходу.
Таку думку озвучив польський міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, передає Reuters.
Семоняк таким чином відреагував на запитання журналістів, чи може наступ Києва на Курську область РФ змінити позицію партнерів України щодо дозволу на використання їхньої зброї на території Росії. "Цей наступ не змінює антиескалаційну позицію Заходу", - сказав міністр.
- Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.
- Станом на 15 серпня українські війська просунулися на 35 кілометрів, взяли під контроль площу в 1150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.
- Днями Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані Канадою, на території Росії.
- Британія також повідомила, що її зброя може бути використана українськими військами в операціях на території Росії, але при цьому Сполучене Королівство заборонило використовувати в РФ ракети великої дальності Storm Shadow.
- Президент Зеленський постійно наголошує що Київ працює над тим, аби домогтися від партнерів дозволу використовувати далекобійну зброю по території Росії. Однак не всіх партнери це підтримують.
- США, наприклад, дозволили бити по російських цілях лише у прикордонні Харківської області.