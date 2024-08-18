Польща вважає, що через операцію в Курську Україна отримує "величезні політичні вигоди"

Але це не змінює "антиескалаційний підхід" Заходу, зазначив глава польського МВС.

Україна отримує "величезні політичні вигоди" від свого військового наступу на територію Росії, але це не змінює "антиескалаційний підхід" Заходу.

Таку думку озвучив польський міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк, передає Reuters.

Семоняк таким чином відреагував на запитання журналістів, чи може наступ Києва на Курську область РФ змінити позицію партнерів України щодо дозволу на використання їхньої зброї на території Росії. "Цей наступ не змінює антиескалаційну позицію Заходу", - сказав міністр.