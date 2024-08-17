У США заарештували жінку, яка намагалася привласнити будинок співака Елвіса Преслі

У США заарештували жінку, яка намагалася привласнили будинок співака Елвіса Преслі Graceland.

Про це пише Міністерство юстиції США.

Ліза Жанін Фіндлі, яка ховалася за іменами Ліза Холден, Ліза Хауелл, Грегорі Науссані, Курт Науссані, Ліза Жанін Саллінз і Керолін Вільямс організувала схему шахрайського продажу Грейсленду, стверджуючи, що донька Елвіса Преслі Ліза Марі заклала історичну пам’ятку як заставу для кредиту, який вона не змогла повернути перед своєю смертю.

Шахрайка виготовила безліч фальшивих документів та намагалася вимагати від сім’ї Преслі компенсацію. Тепер їй пред'явлені федеральні звинувачення.

Фіндлі видавала себе за трьох різних осіб, пов’язаних з фіктивним приватним кредитором під назвою Naussany Investments & Private Lending LLC (Naussany Investments). Вона стверджувала, що донька Елвіса Преслі позичила 3,8 мільйона доларів у 2018 році і передала Грейсленд як заставу для кредиту та не повернула борг.

Тому Фіндлі вимагала 2,85 мільйона доларів від родини Елвіса Преслі.

Вона сфабрикувала документи і підробила підписи дочки Елвіса Преслі та нотаріуса штату Флорида. Потім подала фальшивий позов кредитора до Вищого суду Каліфорнії в Лос-Анджелесі та надала інші фіктивні документи.

Також шахрайка опублікувала оголошення про викуп дому, оголосивши, що Naussany Investments планує продати Graceland з аукціону тому, хто запропонує найвищу ціну.

Коли ситуація набула розголосу, Фіндлі стала стверджувати, що у неї украли особисті дані нігерійські шахраї, а вона тут ні при чому.

Фіндлі звинувачують у шахрайстві з поштою та крадіжці особистих даних при обтяжуючих обставинах. Якщо її визнають винною, їй загрожує позбавлення волі терміном не менше двох років за крадіжку особистих даних і максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за шахрайство з поштою.

Єдина дочка Елвіса, Ліза Марі Преслі померла у віці 54 роки минулого року від зупинки серця.