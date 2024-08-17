Британія запустила в космос перший військовий супутник

Супутник під назвою Tyche для підтримки військових операцій був успішно запущений у космос минулої ночі.

Британський супутник під назвою Tyche був успішно запущений у космос минулої ночі. ВІн слугуватиме підтримкою під час військових операцій, а також для розвідки.

Про це йдеться на сайті Британського уряду.

"Супутник під назвою Tyche є першим супутником Космічного командування Великобританії, який може знімати денні зображення та відео поверхні Землі", — ідеться у повідомленні.

Супутник посилить можливості Великої Британії у сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR).

Tyche був запущений з Ванденбергської бази космічних сил, штат Каліфорнія, компанією SpaceX на ракеті багаторазового використання Falcon 9 в рамках місії "Transporter 11".

"Як показала війна в Україні, використання космосу має вирішальне значення для військових операцій. Tyche є першим супутником, який буде запущено в рамках космічної програми розвідки і спостереження Міністерства оборони, що передбачає створення сузір'я супутників і допоміжних наземних систем до 2031 року", — зазначають у Міноборони Британії.

Супутник Tyche є першим супутником, який повністю належить Міністерству оборони. Він спроєктований і побудований у Великій Британії в рамках контракту вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів, укладеного компанією Defence Equipment & Support з компанією Surrey Satellites Technology Limited.

SSTL отримала перші сигнали від Tyche, який за розміром можна порівняти з пральною машиною, через кілька годин після зльоту, що підтвердило успішний запуск.

Tyche працюватиме на низькій навколоземній орбіті протягом п'яти років, і оперативно надаватиме космічні знімки на підтримку Збройних сил Великої Британії.

Tyche, окрім військових операцій, проводитиме моніторинг стихійних лих, розробку картографічної інформації, моніторинг навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату в усьому світі.

Китай вивів у космос групу нових супутників, які використовуватимуть для проведення випробувань нових технологій низькоорбітальних угруповань.