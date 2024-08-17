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У Франції літак під час авіашоу впав у море, пілот загинув

Другий трагічний інцидент з військовою авіацією в країні за три дні.

У Франції літак під час авіашоу впав у море, пілот загинув
Літак Fouga Magister
Фото: EPA/UPG

Під час авіашоу, присвяченого 80-річчю висадки союзників у Провансі, французький літак Fouga Magister впав у Середземне море. Пілот не зміг катапультуватися, пізніше рятувальникам вдалося знайти його тіло.

Як пише Reuters, інцидент стався на півдні Франції поблизу Лаванду. Борт був спеціально розроблений для тренувань та фігур пілотажу, ця модель є дуже популярною у колекціонерів. Чиновники заявили, що буде проведене розслідування причин катастрофи.

У шоу також мали брати участь майстри з аеробатики Повітряних сил Франції, проте через загибель пілота вони вирішили відмовитися від виступу. 

Для Фрації це вже друга авіаційна троща за останніх три дні за участю військових літаків. Раніше внаслідок зіткнення у повітрі двох винищувачів Rafale загинули дві особи

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