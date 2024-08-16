Підрив "Північних потоків": прем'єр Нідерландів заявив про продовження підтримки України у війні з РФ

Дік Схооф сказав, що чекає на результати німецького розслідування у справі підриву.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив про продовження підтримки України у війні з РФ на тлі інформації про можливу причетність Києва до підриву "Північних потоків", передає "Укрінформ".

Схооф сказав, що не хоче коментувати підрив і зазначив, що підтримка Нідерландами України не зменшується.

“Ми стоїмо з Україною. Наші зусилля спрямовані на підтримку цієї країни. Чекаємо на результати німецького розслідування”, - сказав глава нідерландського уряду.

Схооф наголосив, що "важливо зупинити напад Росії на Україну в інтересах безпеки Європи та Нідерландів. Це означає, що підтримка України здійснюється саме у цьому контексті".