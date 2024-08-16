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Підрив "Північних потоків": прем'єр Нідерландів заявив про продовження підтримки України у війні з РФ

Дік Схооф сказав, що чекає на результати німецького розслідування у справі підриву.

Підрив "Північних потоків": прем'єр Нідерландів заявив про продовження підтримки України у війні з РФ
Перша особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського з новим прем'єр-міністром Королівства Нідерланди Діком Схоофом
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф запевнив про продовження підтримки України у війні з РФ на тлі інформації про можливу причетність Києва до підриву "Північних потоків", передає "Укрінформ".

Схооф сказав, що не хоче коментувати підрив і зазначив, що підтримка Нідерландами України не зменшується.

“Ми стоїмо з Україною. Наші зусилля спрямовані на підтримку цієї країни. Чекаємо на результати німецького розслідування”, - сказав глава нідерландського уряду.

Схооф наголосив, що "важливо зупинити напад Росії на Україну в інтересах безпеки Європи та Нідерландів. Це означає, що підтримка України здійснюється саме у цьому контексті".

  • Про позицію уряду Нідерландів стало відомо після звернення лідера ультраправої "Партії свободи" Герта Вілдерса та його однопартійців, які попросили Діка Схоофа, а також міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа та міністра оборони Рубена Брекельманса пояснити, чи було відомо їм про можливу роль України у вибухах на "Північних потоках".
  • Ця інформація у матеріалі WSJ. Видання повідомило, що операцію з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року нібито схвалив Президент України Володимир Зеленський. Після того, як про операцію дізналося і виступило проти американське ЦРУ, він намагався її скасувати.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України. Він заявив, що тільки у Росії міг бути ресурс для здійснення цієї операції.
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