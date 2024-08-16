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Індія проведе парламентські вибори у спірному Кашмірі

Триетапне голосування почнеться 18 вересня.

Індія проведе парламентські вибори у спірному Кашмірі
Індійський військовий у Срінаґа́рі ‒ літній столиці штату Джамму і Кашмір
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю Індія оголосила про проведення парламентських виборів у спірному Кашмірі, повідомляє DW.

Триетапне голосування почнеться 18 вересня.

“Після тривалої перерви вибори мають відбутися в Джамму і Кашмірі”, ‒ сказав головний виборчий комісар Раджив Кумар журналістам у Нью-Делі.

Це будуть перші вибори на спірній території після того, як прем’єр-міністр Нарендра Моді позбавив мусульманський регіон напівавтономії та зробив його федерально контрольованою територією у 2019 році.

Після цих змін Кашміром керував призначений Нью-Делі адміністратор, а нагляд за ним здійснювали бюрократи без повноважень.

За голосуванням спостерігатимуть війська

Вибори мають проходити до 1 жовтня у три етапи. За ними спостерігатимуть десятки тисяч солдатів.

За даними виборчої комісії, загалом 8,7 мільйона людей матимуть право голосу, підрахунок бюлетенів відбудеться 4 жовтня, а результати, ймовірно, будуть оголошені того ж дня.

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