Індійські лікарі розпочнуть загальнонаціональний страйк у суботу на знак протесту проти ймовірного зґвалтування та вбивства лікарки-стажиста в східному місті Калькутта, що шокувало націю, пише Bloomberg.

31-річну аспірантку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні. Молодші лікарі та студенти-медики в Калькутті цього тижня проводили нічні акції-чування.

Індійська медична асоціація закликала до 24-годинного страйку, щоб показати, що поліція, ймовірно, перевищила свої повноваження під час розслідування та домагатися безпечніших умов праці для жінок-лікарів, медсестер та інших медичних працівників.

Основні послуги будуть збережені під час страйку, але звичайні та виборні процедури не проводитимуть, йдеться в заяві асоціації.

Зазначимо, підозрюваного у злочинах заарештували через день після того, як знайшли тіло жінки. Хоча в Асоціації зазначили, що влада загальмувала справу. Високий суд Калькутти наказав передати справу до федерального Центрального бюро розслідувань, висловивши невдоволення тим, як поліція штату розглядає справу.

Фото: EPA/UPG