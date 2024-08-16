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В Індії лікарі планують загальнонаціональний страйк через згвалтування та вбивство стажистки

31-річну аспірантку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні у Калькутті.

В Індії лікарі планують загальнонаціональний страйк через згвалтування та вбивство стажистки
Фото: EPA/UPG

Індійські лікарі розпочнуть загальнонаціональний страйк у суботу на знак протесту проти ймовірного зґвалтування та вбивства лікарки-стажиста в східному місті Калькутта, що шокувало націю, пише Bloomberg.

31-річну аспірантку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні. Молодші лікарі та студенти-медики в Калькутті цього тижня проводили нічні акції-чування.

Індійська медична асоціація закликала до 24-годинного страйку, щоб показати, що поліція, ймовірно, перевищила свої повноваження під час розслідування та домагатися безпечніших умов праці для жінок-лікарів, медсестер та інших медичних працівників. 

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Основні послуги будуть збережені під час страйку, але звичайні та виборні процедури не проводитимуть, йдеться в заяві асоціації.

Зазначимо, підозрюваного у злочинах заарештували через день після того, як знайшли тіло жінки. Хоча в Асоціації зазначили, що влада загальмувала справу. Високий суд Калькутти наказав передати справу до федерального Центрального бюро розслідувань, висловивши невдоволення тим, як поліція штату розглядає справу.

Фото: EPA/UPG

  • Цей інцидент викликав засудження з боку політиків, знаменитостей та активістів. В Індії випадки сексуального насильства щодо жінок поширені та часто залишаються непоміченими. 
  • За даними Національного бюро реєстрації злочинів, у 2022 році у країні загалом було зареєстровано 31 516 випадків зґвалтувань.
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