Індійські лікарі розпочнуть загальнонаціональний страйк у суботу на знак протесту проти ймовірного зґвалтування та вбивства лікарки-стажиста в східному місті Калькутта, що шокувало націю, пише Bloomberg.
31-річну аспірантку знайшли мертвою 9 серпня на території державної лікарні. Молодші лікарі та студенти-медики в Калькутті цього тижня проводили нічні акції-чування.
Індійська медична асоціація закликала до 24-годинного страйку, щоб показати, що поліція, ймовірно, перевищила свої повноваження під час розслідування та домагатися безпечніших умов праці для жінок-лікарів, медсестер та інших медичних працівників.
Основні послуги будуть збережені під час страйку, але звичайні та виборні процедури не проводитимуть, йдеться в заяві асоціації.
Зазначимо, підозрюваного у злочинах заарештували через день після того, як знайшли тіло жінки. Хоча в Асоціації зазначили, що влада загальмувала справу. Високий суд Калькутти наказав передати справу до федерального Центрального бюро розслідувань, висловивши невдоволення тим, як поліція штату розглядає справу.
- Цей інцидент викликав засудження з боку політиків, знаменитостей та активістів. В Індії випадки сексуального насильства щодо жінок поширені та часто залишаються непоміченими.
- За даними Національного бюро реєстрації злочинів, у 2022 році у країні загалом було зареєстровано 31 516 випадків зґвалтувань.