Зловмисники вербують шведських підлітків через соцмережі для скоєння тяжких злочинів у Данії

Злочинні угруповання у шведському сегменті Telegram шукають підлітків, аби ті за гроші скоювали тяжкі злочини у Данії, передає "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV 2.
Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор назвав це "хворою культурою насильства". Він додав,що ця ситуація "вкрай жахлива і дуже лякає".
"Це відображає абсолютно хвору, гнилу культуру насильства, коли щось подібне змогло відбутися і перерости у феномен у Швеції. Ми не хочемо цього в Данії", – наголосив Гуммельгор.
Він додав, що данська сторона буде говорити зі шведськими колегами, аби вони активніше розслідували такі випадки.
Перед цією заявою з'явилося розслідування данського мовника, у якому йшлося про те, що зловмисники за вбивство на території Данії зловмисники пропонують підліткам від 300 до 500 тисяч шведських крон (26-43,5 тисячі євро). Як ідеться в дописах у телеграм-каналах, жертв треба вбити пострілом у голову або підірвати вибухівкою.
- У липні відбулася низка арештів молодих шведів, які у Данії вчинили злочини. Зокрема, 17 липня піймали двох осіб віком 18 і 22 роки, які зберігали зброю і наркотики для продажу.
- 31 липня в одному з округів столиці Данії затримали 16-річного шведа, котрий влаштував стрілянину на одній із площ Копенгагена. Того ж дня арештували в Колдінгу ще одного шведа, підозрюваного у замаху на вбивство.