Зловмисники вербують шведських підлітків через соцмережі для скоєння тяжких злочинів у Данії

Данія збирається обговорити це питання зі шведською стороною, аби вплинути на критичну ситуацію.

Злочинні угруповання у шведському сегменті Telegram шукають підлітків, аби ті за гроші скоювали тяжкі злочини у Данії, передає "Європейська правда" з посиланням на телеканал TV 2.

Міністр юстиції Данії Петер Гуммельгор назвав це "хворою культурою насильства". Він додав,що ця ситуація "вкрай жахлива і дуже лякає".

"Це відображає абсолютно хвору, гнилу культуру насильства, коли щось подібне змогло відбутися і перерости у феномен у Швеції. Ми не хочемо цього в Данії", – наголосив Гуммельгор.

Він додав, що данська сторона буде говорити зі шведськими колегами, аби вони активніше розслідували такі випадки.

Перед цією заявою з'явилося розслідування данського мовника, у якому йшлося про те, що зловмисники за вбивство на території Данії зловмисники пропонують підліткам від 300 до 500 тисяч шведських крон (26-43,5 тисячі євро). Як ідеться в дописах у телеграм-каналах, жертв треба вбити пострілом у голову або підірвати вибухівкою.