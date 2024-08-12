У Херсоні відкриють офіс ООН

Ситуація в місті та області залишається складною через постійні російські обстріли та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС.

Офіс Організації Об'єднаних Націй буде відкрито незабаром у Херсоні.

Про це повідомила координаторка системи ООН в Україні та координаторка з гуманітарних питань Деніз Браун, яка завершує свою дворічну місію, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми відкриваємо офіс ООН у Херсоні. У липні я відвідала кілька можливих локацій. Це відповідь на ваше запитання про те, що далі. Ми забудемо? Ми не забудемо про війну, тому що ми там присутні. Я була в Херсоні десятки разів, але я хочу, щоб ми були присутні там більш фізично. Я знаю, що в Києві іноді кажуть: навіщо нам ООН? А ви запитайте херсонців. Вони знають", - сказала Браун.

Вона наголосила, що ситуація в Херсоні та області залишається складною через постійні російські обстріли та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС.

"Мушу згадати Херсон, там дуже складна ситуація. Ми намагаємося робити якомога більше. І це не тільки поставки, які ми там надаємо, а й послуги. ЮНІСЕФ багато робить із "Водоканалом", ВООЗ, UNFPA підтримують лікарні. Тож ми намагаємося покращити ситуації, адже люди залишаються вдома", - додала Браун.

Вона наголосила, що ООН "не забуває" про війну в Україні, й саме тому фізично присутня в різних місцях.

"Я не керую з Польщі. І я не працюю лише з Києва. У нас є 100 співробітників ООН у Харкові. У Дніпрі - 300 співробітників ООН, в Одесі - 200, у Миколаєві - 50. В нас дуже велика присутність, тому що ми хочемо забезпечити цю безперервність дій. Ми нікуди не тікаємо", - пояснила вона.

Браун додала, що коли вона розпочала місію в Україні, тут було близько 1 тис. 800 осіб, а зараз - 3 тис. 200 співробітників ООН.

Як повідомлялося, 5 серпня новий координатор ООН Матіас Шмале розпочав роботу в Україні.