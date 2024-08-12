Reuters: до Росії надходить готівкою мільярди доларів і євро попри санкції

Згідно із даними митниць, готівку транспортували до Росії із ОАЕ та Туреччини, проте країни походження більш ніж половини загальної кількості невідомі.

Росії вдалося обійти введені ще у березні 2022 року санкції на ввезення готівкової валюти. Близько 2,3 мільярда доларів і євро було відправлено в Росію відтоді.

Про це пише Reuters.

Митні дані показують, що готівку транспортували з ОАЕ та Туреччини, які не ввели обмежень на торгівлю з Росією. Проте країни походження більш ніж половини загальної кількості валюти невідомі.

Митні документи охоплюють березень 2022 року – грудень 2023. До свіжіших даних поки доступу немає. Документи показали різке зростання імпорту готівки безпосередньо перед повномасштабним вторгненням.

Зокрема, з листопада 2021 року по лютий 2022 року до Росії надійшло 18,9 мільярда доларів у банкнотах доларів і євро, тоді як за попередні чотири місяці лише 17 мільйонів доларів.

Центробанк Росії швидко обмежив зняття фізичними особами готівки в іноземній валюті після вторгнення в Україну, намагаючись втримати падіння рубля.

Згідно з даними, з лютого 2022 року по кінець 2023 із Росії вивезли лише 98 мільйонів доларів.

Приплив іноземної валюти, навпаки, був значно вищим. Найбільшим одиничним декларантом іноземної валюти була маловідома компанія "Аеро-Трейд", яка пропонує послуги безмитного шопінгу в аеропортах і на борту літаків. За цей період вона задекларувала близько 1,5 мільярда доларів.

Ця компанія у більшості випадків зазначалася декларантом, тобто суб’єктом, який готує та подає митну документацію. Проте не вдалося ідентифікувати клієнтів та визначити джерело або місце призначення готівки.

Більше чверті з 2,27 мільярда доларів у банкнотах було імпортовано банками, значна частина з яких була оплатою дорогоцінних металів.

Кілька російських банків отримали з-за кордону готівку на 580 мільйонів доларів у період з березня 2022 року по грудень 2023 та експортували приблизно еквівалентну кількість дорогоцінних металів. Згідно з даними, у багатьох випадках вантажі золота чи срібла надходили компаніям, які постачали банкноти.

Зокрема, такими операціями займалися турецька фірма, що займається золотом, "Demas Kuyumculuk".

Згідно з документами, серед великих імпортерів готівки були підприємства, контрольовані державним військово-промисловим конгломератом "Ростех".

У грудні уряд США пригрозив штрафами фінансовим установам, які допомагають Росії обходити обмеження, і вжив санкцій на компанії з третіх країн протягом 2023 і 2024.

Тим часом Росія і Китай збираються перейти на бартерну торгівлю через санкції.