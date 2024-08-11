Ізраїль закликав жителів північного району міста Хан-Юніс на півдні Смуги Гази негайно залишити його перед новою військовою операцією у цьому регіоні.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що район Хан-Юніса Аль-Джала більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони через “значну терористичну активність”.
У ЦАХАЛі наголосили, що цивільне населення Аль-Джали має переїхати до оновленої гуманітарної зони. Військові розповіли, що жителів інформували про це за допомогою SMS, телефонних дзвінків, листівок й інших повідомлень арабською мовою.
Ізраїльська преса пише, що військову операцію проведуть на основі точних розвідданих ‒ палестинське угруповання ХАМАС, визнане терористичним у США і Євросоюзі, має там свою військову інфраструктуру.
Водночас джерело The Times of Israel у військових колах повідомило, що лікарні в районі евакуації не потребують. Співрозмовник видання зазначив, що ізраїльські військові повідомили про це підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров’я Гази і представників міжнародної спільноти.
- Ізраїль проводить у Смузі Гази військову операцію у відповідь на напад ХАМАСу на південь країни 7 жовтня 2023 року. Тоді в Ізраїлі загинули понад 1200 людей, понад двісті захопили в заручники і відвезли до анклаву.
- ЦАХАЛ наразі підтвердив смерть 44 із 116 заручників, що досі залишалися у полоні. Ізраїль заявляє, що його цілі ‒ повне знищення ХАМАСву і повернення захоплених джихадистами людей.
- Влада Гази заявляє, що внаслідок ізраїльського обстрілу загинули близько 40 тисяч палестинців, як стверджується, переважно жінок і дітей. Ізраїль називає ці оцінки значно завищеними. Незалежних оцінок щодо загиблих немає. Майже все населення Смуги Гази було змушене залишити свої будинки і переміститися до таборів для біженців.
- Сполучені Штати, Єгипет та Катар закликали Ізраїль та ХАМАС відновити перемовини про завершення війни у Смузі Гази 15 серпня.