Аль-Джала більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони через “значну терористичну активність”.

Ізраїль закликав жителів північного району міста Хан-Юніс на півдні Смуги Гази негайно залишити його перед новою військовою операцією у цьому регіоні.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що район Хан-Юніса Аль-Джала більше не вважатиметься частиною гуманітарної зони через “значну терористичну активність”.

У ЦАХАЛі наголосили, що цивільне населення Аль-Джали має переїхати до оновленої гуманітарної зони. Військові розповіли, що жителів інформували про це за допомогою SMS, телефонних дзвінків, листівок й інших повідомлень арабською мовою.

Ізраїльська преса пише, що військову операцію проведуть на основі точних розвідданих ‒ палестинське угруповання ХАМАС, визнане терористичним у США і Євросоюзі, має там свою військову інфраструктуру.

Фото: EPA/UPPG Хан-Юніс, південь Смуги Гази. 8 серня 2024 року

Водночас джерело The Times of Israel у військових колах повідомило, що лікарні в районі евакуації не потребують. Співрозмовник видання зазначив, що ізраїльські військові повідомили про це підконтрольне ХАМАСу міністерство охорони здоров’я Гази і представників міжнародної спільноти.

Фото: EPA/UPG Хан-Юніс, південь Смуги Гази. 8 серня 2024 року