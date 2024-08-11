Лідер "Грузинської мрії" відмовився зустрічатися з представниками Конгресу США

Лідер "Грузинської мрії", олігарх Бідзіна Іванішвілі відмовився зустрітися з представниками Конгресу США - головою комітету з розвідки Палати представників Майком Тернером і сенаторкою від штату Нью-Гемпшир Джин Шахін, передає "Грузия Online".

Шахін зазначила, що, наскільки їм зрозуміло, головною особою, яка ухвалює рішення у Грузії, є Іванішвілі.

"Ми просили про зустріч із паном Іванішвілі, він відмовився... Коли я була тут, близько 18 місяців тому, Грузія почала запроваджувати російський закон. Тоді я висловила стурбованість щодо цього закону. Я також згадала, що ухвалення цього закону призведе до відповідальності, вплине на наші стосунки. На жаль, зараз ми бачимо це в результаті зусиль уряду", - сказала сенаторка.

За її словами, складно зрозуміти, чому в країні, якої окупована Росією, було ухвалено проросійський закон.

"У державі, 20% території якої окуповані Росією, уряд ухвалює закон, який відображає дії Росії та суперечить волі громадян. Я цього не розумію. Те, що ми чуємо від грузинського народу, вони проти цього [російського закону]. Ми говорили, що це матиме результати, це те, що зараз відбувається", - додала Шахін.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе повідомив, що Іванішвілі пояснив причину своєї відмови американській делегації. Про цю причину може дізнатися громадськість, якщо цього захочуть сам олігарх і представники Конгресу.

"Бідзіна Іванішвілі дуже чітко пояснив причини ... безпосередньо нашим американським партнерам. Щодо того, наскільки ці пояснення можуть стати публічним, залежить від Бідзіни Іванішвілі, залежить від наших американських партнерів", - наголосив Кобахідзе.