ВПС Німеччини та Швеції перехопили російський літак над Балтикою

Російський розвідувальний літак ІЛ-20М не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами і порушив міжнародний повітряний простір.

Російський розвідувальний літак порушив міжнародний повітряний простір над Балтійським морем. Щоб перехопити літак, у повітря піднімалися винищувачі Німеччині та Швеції.

Про це повідомляють ВПС Німеччини в мережі "Х".

Винищувачі ВПС Німеччини та Швеції піднялися в повітря і супроводили російський літак Іл-20М, який не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами.

Розвідувальний літак РФ перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".