Літак Трампа спрямували в інший аеропорт через технічну проблему

Республіканець все ж безпечно прибув на мітинг у Монтані.

Під час польоту Дональда Трампа до міста Боузмен у штаті Монтана літак політика змушений був здійснити посадку в аеропорту за 230 кілометрів від місця призначення.

Як повідомляє Associated Press, на борту виникла певна технічна несправність, через яку диспетчери спрямували повітряне судно до летовища Біллінгз, значно східніше від мети. Літак успішно сів, після чого Трамп продовжив шлях іншим приватним рейсом.

Штаб республіканця оприлюднив відео його прибуття, проте не повідомив про будь-які ускладнення, лише наголосивши, що Трамп радий бути у Монтані. Експрезидент згодом взяв участь у мітингу на підтримку його кампанії та республіканських кандидатів до Конгресу.