Офіс президента працює зі штабами обох кандидатів в президенти США, - Єрмак

Офіс президента спілкується з представниками і Демократичної, і Республіканської партії Сполучених Штатів Америки, це є стратегією і політикою президента Володимира Зеленського від самого початку. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Ми дуже цінуємо підтримку усього американського народу і двопартійну підтримку, яка у нас є в Конгресі. І, безумовно, сьогодні ми працюємо з оточенням, з людьми і зі штабу кандидата Дональда Трампа, і ще до номінації, але вже кандидата від Демократичної партії, віцепрезидента Камали Гарріс”, - наголосив Єрмак.

Він також додав, що під час візиту в США президент Володимир Зеленський мав у Юті зустріч з губернаторами американських штатів, зокрема й з кандидатом у віцепрезиденти Камали Гарріс Тімом Волзом з Міннесоти, якого вона представила учора.

З кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа Джей Ді Венсом Зеленський незнайомий, відзначив керівник ОП, проте нагадав про нещодавню телефонну розмову з самим Трампом, яку охарактеризував як “теплу”.

“Головними тезами було висловлювання підтримки після нападу на нього (Нападу На Дональда Трампа - ред.) і поздоровлення з номінацією від Республіканської партії. Але й президент мав можливість дуже чітко сказати Дональду Трампу про те, що відбувається в Україні, про цю війну. І мені здається, що він з великою увагою це слухав. Ця розмова продемонструвала велику повагу, яку має Дональд Трамп до України, до нашого президента”, - заявив Єрмак.

Також він прокоментував інформацію про те, що Дональд Трамп говорив президенту Зеленському, що це неправда, ніби він поступиться Путіну у разі перемоги на президентських виборах.

“Так, я знаю про це. [Він сказав], що не треба звертати увагу на фейк-ньюс, які з’являються. Він чітко розуміє, що це за війна, і, дійсно, Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо”, - зазначив представник ОП.

“Вибори в Сполучених Штатах - це вибори американського народу. Нам дуже важливо, щоб обидва штаби, обидва кандидати, люди навколо чітко розуміли: навіть на щоденній основі, я би сказав, і за допомогою нашого посольства в Сполучених Штатах, що відбувається в Україні. Чітко розуміли, на якій стадії війна. Чітко розуміли нашу стратегію. І дуже важливо, щоб у обох кандидатів був план української перемоги. І стратегія української саме перемоги”, - відзначив Єрмак.