Порошенко закликав світ примусити Росію до закінчення війни

Не треба боятися перемоги України і не треба йти на жодні компроміси з російським агресором. Світу потрібно припинити боятися розправитися з Путіним та перервати циклічність російської війни. Про це Петро Порошенко написав у статті для французького видання Le Figaro.

На думку Порошенка, у протидії путінській Росії краще керуватися чіткими підходами.

«По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, жодних компромісів щодо наших незалежності, суверенітету та національної ідентичності. Їхня ерозія під будь-яким приводом рівносильна перемозі Путіна. По-третє, жодних компромісів щодо територіальної цілісності в обмін на мир. Це був би не обмін, а вбивство засадничого принципу повоєнного світоустрою з непередбачуваними наслідками, і, так, вбивство тисяч українців, включаючи дітей, які залишаючись на окупованих територіях, продовжують вірити у повернення свободи завдяки безкомпромісній позиції Вільного світу», – підкреслив експрезидент.

До того ж, додав він, не має бути жодних компромісів щодо обороноздатності держави та зміцнення української армії, в тому числі шляхом західної зброї і допомоги.

«По-п’яте, жодних компромісів щодо санкцій та відповідальності агресора. Без них не буде ані запобіжників для досягнення перемоги і справжнього миру, ані попередження для інших потенційних агресорів», – зазначив Порошенко.

«І, нарешті, жодних компромісів щодо членства України в ЄС та НАТО. Україні потрібні не так звані «гарантії безпеки», які не містять ані гарантій, ані безпеки. А «гарантії членства в НАТО». Десятки договорів про співпрацю у сфері безпеки і оборони з Україною не зроблять для миру, безпеки і стабільності у світі того, що здатен зробити один єдиний документ – Вашингтонський договір 1949 року. Лише приєднання нашої держави до нього поставить крапку у війні Путіна проти демократії та всіх нас. Ба більше, поставивши край неоколоніальним і неоімперіалістичним амбіціям Москви, сама Росія нарешті отримала б шанс зосередитися на внутрішніх змінах, а не чергових реваншистських планах щодо суверенних сусідів», – підкреслив Порошенко.

На його думку, світ все ще боїться розправитися з агресором.

«Циклічність російської війни каже про неминучість нового етапу ескалації з боку кремля. Проте, ця загроза не є невідворотною. На першому етапі ескалації у 2014-2015 роках путінські плани були зруйновані єдністю українського суспільства і рішучістю влади. На нинішньому, другому етапі, ескалації Путін помилився у міці українського війська, єдності і солідарності демократичного світу з Україною. Наступного разу, якщо ми це дозволимо, Кремль та його союзники будуть готові знищити наш спільний демократичний світ», – зазначив Порошенко.

«Саме тому, досить страху і напівзаходів. У західного світу є все, що потрібно для перемоги та стратегічної поразки Росії ще в Україні. Не треба боятися перемоги України. Ця перемога – про збереження державності, відновлення міжнародно визнаних кордонів і захист людей. Так само не варто боятися поразки Росії. Ця поразка – про виведення російських військ з окупованих територій, позбавлення Москви можливості тероризувати світ і вбивати людей, відповідальність за агресію. Час для примушення росії до миру, а не умиротворення. Час для справжнього трансатлантичного лідерства, яке запамʼятає історія і людство із вдячністю. Час перемагати», – підкреслив п’ятий президент України.