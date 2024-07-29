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Порошенко передав рекордну партію допомоги бійцям ССО

Вартість допомоги складає 18 млн гривень.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у День Сил спеціальних операцій передав техніку та обладнання підрозділам на 18 мільйонів гривень та привітав воїнів зі святом. Про це він розповів у Facebook.

Порошенко привіз бійцям ССО FPV-дрони, розвідувальні «Мавіки», прально-душові комплекси, ПАРМ, командно-штабний модуль
Фото: eurosolidarity.org
Порошенко привіз бійцям ССО FPV-дрони, розвідувальні «Мавіки», прально-душові комплекси, ПАРМ, командно-штабний модуль

«Коли зло розпускає свої пазурі, коли окупанти й терористи зазіхають на нашу свободу, сірі вовки виходять на полювання. Герої, чиїх імен та облич ворог не дізнається навіть перед самою смертю, «Ідуть на ви!», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що Силам спеціальних операцій виповнилося 8 років. І нагадав, що свого часу підписував указ про створення ССО.

«З 2016 року ССО здійснили надзвичайно складні операції у Донецькій та Луганській областях. Про частину з них я досі не можу розповісти в деталях: це були розвідувально-диверсійні рейди в тил супротивника, за лінію фронту. Сьогодні це саме ті вояки, які виконують ризиковані, таємні завдання в місцях, куди ніхто не захотів би йти. Якщо треба виконати складне завдання — шукайте ССО», – наголосив він.

Порошенко передав допомоги на 18 млн грн
Фото: eurosolidarity.org
Порошенко передав допомоги на 18 млн грн

З 24 лютого, зазначив Порошенко, співпраця стала активнішою.

«За цей час нам вдалося долучитися до укомплектування Школи снайперів, забезпечити групи снайперів ССО тепловізійними прицілами, снайперською зброєю, «Мавіками», «Аутелами» та іншою технікою», – розповів Порошенко.

«Сьогоднішнє свято мене запросили зустріти разом старі друзі з різних полків та центрів ССО. Приїхали ми як завжди — з подарунками, на 18 мільйонів гривень. Привезли хлопцям кілька сотень FPV-дронів, розвідувальні «Мавіки», наші прально-душові комплекси, ПАРМ, командно-штабний модуль — усе, що просили», – зазначив він.

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