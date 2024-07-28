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Швейцарія не збирається за прикладом ЄС вилучати для України кошти із російських заморожених активів

Загальна вартість активів Центрального банку РФ, заморожених у Швейцарії, становила приблизно €7,08 мільярда.

Швейцарія не збирається за прикладом ЄС вилучати для України кошти із російських заморожених активів
Фото: EPA

Швейцарія не буде дотримуватися підходу Євросоюзу і не вилучатиме для України кошти із російських заморожених активів, які зберігаються у швейцарських банках. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Swissinfo, посилаючись на заяву Державного секретаріату з економічних питань Швейцарії.

Відповідно до швейцарського законодавства та міжнародних зобов'язань, Швейцарія заявила, що не може генерувати «жодних надзвичайних доходів у зв’язку із коштами російського Центрального банку».

У швейцарському Державному секретаріаті з економічних питань уточнили, що така позиція стосується лише Швейцарії.

Зазначається, що станом на квітень цього року загальна вартість активів Центрального банку РФ, заморожених у Швейцарії, становила трохи більш як 7 мільярдів швейцарських франків (приблизно €7,08 мільярда). Ці кошти є окремими від заморожених активів, якими володіють фізичні особи або компанії, пов’язані з Росією.

Зауважимо, що Швейцарія не є членом Європейського Союзу, однак має низку двосторонніх договорів.

  • Нещодавно ЄС перерахував Україні перші 1,5 млрд євро від заморожених російських активів. Гроші підуть на оборону та відбудову України.
  • У червні G7 досягла політичної угоди про $50 млрд для України за рахунок заморожених російських активів. Допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи.
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