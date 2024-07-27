Міністерка оборони Чехії завершила візит до України

Урядовиця, серед іншого, вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів та солдатів, які загинули у Другій світовій війні.

Міністерка оборони Чехії Яна Чорнохова завершила візит до України, повідомило Radio Prague International.

У межах триденної поїздки вона вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів та солдатів, які загинули у Другій світовій війні, а також військовослужбовців із Чехії, які боролися у складі австро-угорської армії.

Чорнохова взяла участь у пам'ятному заході біля Зборівської могили, на місці, пов'язаному з початком шляху чехословацьких легіонерів на східному фронті.

“Ми відвідали місця, які тісно пов'язані з нашими воїнами, які брали участь у Першій і Другій світових війнах. Про жертв як великих воєн, так і про героїв Східного фронту необхідно пам'ятати навіть у світлі безглуздої агресії путінської Росії, що триває”, ‒ сказала Чорнохова.

Міністр також вшанувала пам'ять українських воїнів і поговорила з представниками місцевої влади про можливу гуманітарну допомогу перед зимою, подякувала їм за турботу про чеські військові могили.

Раніше Чорнохова поклала квіти на згадку про чехословацьких воїнів Другої світової війни на цвинтарі в селі Садагура, неподалік українсько-румунського кордону. Делегація, до складу якої входили також директор Військово-історичного інституту Альош Книжок та директор Відділу ветеранів війни та військових поховань Міністерства оборони Роберт Спейхал, обговорила з представниками місцевого самоврядування можливість реконструкції меморіалу.