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До другої чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України залучать 5 компаній

Чехія знову буде посередником між донорами та компаніями. 

До другої чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України залучать 5 компаній
Яна Чернохова, фото ілюстративне
Фото: twitter.com/VALMICHEL7

У Чехії стартує другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою «Ініціатива-2025». До нього залучать п’ять компаній-виробників зброї. 

Про це повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова, пише Радіо Свобода.

«Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – сказала міністерка.

За її словами, Чехія знову буде посередником між донорами – європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи.

За даними видання, у другому проєкті візьмуть участь п’ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE та збройова компанія DSS.

Чеська ініціатива

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Згодом стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва. 
  • 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.
  • Тоді ж прем'єр-міністр країни Петр Фіала повідомив, що наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".
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