До другої чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України залучать 5 компаній

Чехія знову буде посередником між донорами та компаніями.

У Чехії стартує другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою «Ініціатива-2025». До нього залучать п’ять компаній-виробників зброї.

Про це повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова, пише Радіо Свобода.

«Це природнє продовження вже діючого механізму. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – сказала міністерка.

За її словами, Чехія знову буде посередником між донорами – європейськими країнами та п’ятьма збройовими компаніями, які вже постачали боєприпаси в рамках першої чеської ініціативи.

За даними видання, у другому проєкті візьмуть участь п’ять компаній: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE та збройова компанія DSS.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія шукає кошти, аби продовжити ініціативу з надання боєприпасів Україні наступного року.

Днями президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між країнами.

Також Чехія приєдналася до Міжнародної коаліції дронів для України.

Чеська ініціатива