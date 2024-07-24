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У Литві обговорюють переселення мешканців через розширення військових полігонів

Литовським військовим і силам союзників не вистачає місць для тренувань.

У Литві обговорюють переселення мешканців через розширення військових полігонів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Литві обговорюють можливе розширення військових полігонів, що може передбачати переселення місцевих мешканців.

Про це заявив радник президента Литви Кястутіс Будріс, пише Європейська правда з посиланням на LRT.

Він зазначає, що литовським військовим і силам союзників не вистачає місць для тренувань. Відтак з муніципалітетами будуть проведені відповідні переговори.

За словами Будріса, для розширення полігонів знадобиться територія від 15 до 25 квадратних кілометрів.

“І у нас, безумовно, виникнуть ситуації з місцевими жителями, коли нам доведеться говорити про переселення”, – сказав Будріс.

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Радник литовського президента зазначив, що зі збільшенням кількості призовників і резервістів і прибуттям більшої кількості військ союзників потреба у військовій інфраструктурі в Литві буде тільки зростати.

“Певні речі стануть новою реальністю, і це повинні розуміти всі в Литві, а не лише ті, хто живе в районах, де вже є або планується створення полігонів. Військ буде більше, союзників буде більше, вони пересуватимуться з технікою, і це може спричинити певні незручності”, – сказав він.

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