Угорщина готується розміновувати мінні поля, висаджувати десант та кидати сигнальні гранати

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8-12 липня цього року ЗС Угорщини у складі полку саперів річкової охорони неподалік столиці Будапешту провели навчання з розмінування території в умовах обмеженої видимості. Судячи з завдань навчань, можна зробити висновок, що угорські сапери готувалися до ведення наступальних дій та створення «коридору» для прориву основних ударних підрозділів.

Під Будапештом ЗС Угорщини відпрацьовували наступні завдання: розмінування в нічних умовах, створення проходу в мінному полі в умовах обмеженої видимості, розмінування в нічних умовах за допомогою важкої саперної роботизованої системи.

Звісно, можна припустити, що угорські сапери таким чином готувалися до розмінування українського Донбасу та нашого Півдня після їхнього визволення від російських окупантів. Але при чім тут «створення проходу в мінному полі в умовах обмеженої видимості»? В чиїх це мінних полях мають намір робити «проходи» наші партнери по НАТО та ЄС?

10 липня на полігоні Боча, який залишився угорцям від СРСР після виведення з країни окупаційних радянських військ, батальйон матеріально-технічної підтримки бригади забезпечення правопорядку Будапештської комендатури ЗС Угорщини провів навчання з застосування ручних гранат типу 96М, виробництва угорської компанії Nike Fiocchi LTD. Переважно, такі гранати використовують для подачі сигналу. Генерація димової суміші в такої гранати невелика, вона – кольорова і для маскування – не підходить. Кому і для чого «подаватимуть сигнал» угорські військові – загадка.

Ну і «вишенька на торті» - Збройні сили Угорщини активно тренуються у десантуванні з повітря і посідають високі місця у міжнародних парашутних змаганнях. 1 - 12 липня на базі 86-ї вертолітної бригади в угорському містечку Сольнок відбувся 46-й Чемпіонат Світу з парашутного спорту серед військовослужбовців. Першість вибороли військовослужбовці з Чехії. Друге місце – посіли парашутисти з Китаю. Третіми – стали угорські десантники. Куди в ході реальних бойових дій збираються десантуватися військовослужбовці комуністичного Китаю, - зрозуміло. Тайвань вже готується «зустрічати». А куди висаджуватимуться угорці?

Втім тренуються в Угорщині не лише десантники. Але й підрозділи територіальної оборони. Одне з останніх навчань – на полігоні поблизу міста Надьканіжа, де розташований 5 полк ТрО. Стрімко збільшувалась активність воєнних навчань і на полігоні Баконь.

Окрім навчань угорці активно нарощують і випуск нової зброї. Зокрема, - сучасних танків та іншої бронетехніки. Триває переозброєння авіації. Серед іншого – тактичними транспортними військовими гвинтокрилами «Airbus Helicopters H224M».

Прикметно, що всі свої мілітарні дії та ініціативи Будапешт не завжди узгоджує з партнерами по НАТО чи ЄС. Попри членство в обох організаціях. Адже повноправне членство в Північно-атлантичному альянсі – це не лише про права та преференції на колективний захист, але й - про обов’язки та колективну відповідальність.

Інші партнери України по Євросоюзу та НАТО поки з олімпійським спокоєм спостерігають за усіма військовими рухами свого «партнера». Поки угорці активно тренуються біля наших кордонів, Україна вже 2,5 роки продовжує ексзистенційну війну з Російською Федерацією до якої прем’єр Угорщини полюбляє їздити з мертвонародженими «миротворчими» ініціативами.