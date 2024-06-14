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Угорщина отримуватиме менше інформації від НАТО - через антиукраїнську позицію

В Альянсі створили окремі канали зв'язку, до яких Будапешт не має доступу. 

Угорщина отримуватиме менше інформації від НАТО - через антиукраїнську позицію
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

У НАТО вирішили обмежити двосторонній обмін розвідувальною інформацією із Угорщиною внаслідок антиєвропейської та антиукраїнської політики уряду Віктора Орбана.

За повідомленням "Європейської правди", про рішення Альянсу проєкту незалежних розслідувань VSquare розповів один із посадовців у Брюсселі.

На практиці це означає, що через центральні канали зв'язку НАТО відбувається рух менш секретних даних, адже інші країни-члени розуміють, що доступ до них має і Угорщина. Натомість створено альтернативні канали, про які офіційному Будапешту не розповіли.

В Альянсі є довіра до угорського військового керівництва та офіцерів розвідки, проте також панує незадоволення через те, що доповіді зрештою потрапляють до Віктора Орбана. 

 

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