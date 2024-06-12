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Столтенберг заявив, що Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України

Водносчас Угорщина не надасть жодних ресурсів для української оборони. 

Столтенберг заявив, що Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України
Єнс Столтенберг і Віктор Орбан
Фото: Речниця НАТО Фарах Дахлаллах

Угорщина не блокуватиме рішень НАТО щодо України, проте також не надасть жодних ресурсів для української оборони. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зустрівся із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті, пише ZN,ua.

Генсек НАТО уточнив, що Угорщина не буде блокувати дії союзників з української інтеграції до альянсу, а НАТО у відповідь схвалює таку відсторонену позицію Угорщини.

Під час чергового саміту Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг очікує схвалення лідируючої ролі НАТО в наданні допомоги у сфері безпеки Україні, а також вважає, що буде схвалено рішення про запровадження довгострокової фінансової програми підтримки України, насамперед у забезпеченні зброєю та наданні іншої воєнної підтримки.

  • Дипломати “Бухарестської дев'ятки” хочуть виключити з групи Угорщину через позицію щодо України.
  • Перелд тим голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що для його країни є неприйнятним виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні. 
  • Раніше Угорщина блокувала надання Україні 50 млрд євро допомоги від Євросоюзу. У МЗС країни також сказали, що не братимуть участі в догостроковому плані НАТО щодо України. 
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