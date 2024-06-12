США сьогодні можуть оголосити про розширення санкцій проти Росії

Американський уряд сьогодні, 12 червня, може оголосити про розширення санкцій, спрямованих проти продажу росіянам напівпровідникових мікросхем та інших товарів. Обмежувальні заходи стосуватимуться продавців у Китаї, пише The Telegraph із посиланням на обізнані джерела.

Ці кроки є частиною спроб адміністрації президента Джо Байдена відповісти на спроби Росії уникнути західних санкцій. Співрозмовники медіа повідомили, що адміністрація оголосить про розширення існуючого експортного контролю, щоб включити товари під брендом США, а не тільки вироблені в Сполучених Штатах.