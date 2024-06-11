ХАМАС приймає підтримуваний ООН план перемир'я в Газі, - ЗМІ

ХАМАС приймає резолюцію ООН, що підтримує план припинення війни з Ізраїлем у Газі, і готовий обговорювати деталі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця ХАМАС.

Крім того, катарські та єгипетські посередники заявили, що отримали офіційну відповідь від ХАМАС на пропозицію про перемир'я, яку підтримує ООН. ХАМАС та його союзник, Палестинський ісламський джихад, висловили готовність досягти угоди щодо припинення війни в Газі.

“Відповідь ХАМАС підтвердила позицію групи, згідно з якою будь-яка угода повинна припинити сіоністську агресію проти нашого народу, вивести ізраїльські війська, реконструювати Газу та досягти серйозної угоди щодо обміну в’язнями”, - сказав представник ХАМАС.

В свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що протягом наступних кількох днів продовжаться обговорення, які стосуються післявоєнних планів щодо Гази.

Також Блінкен сказав, що заява ХАМАС є “обнадійливим знаком”, але остаточне слово все ще потрібне від керівництва ХАМАС в Смузі Гази.

Після того, як Блінкен відбув до Йорданії, високопоставлений урядовець Ізраїлю сказав, що опублікована пропозиція дозволить Ізраїлю досягти своїх військових цілей.