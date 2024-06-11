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ХАМАС приймає підтримуваний ООН план перемир'я в Газі, - ЗМІ

Держсекретар США Блінкен вважає заяву ХАМАС “обнадійливим знаком”.

ХАМАС приймає підтримуваний ООН план перемир'я в Газі, - ЗМІ
ХАМАС приймає підтримуваний ООН план перемир'я в Газі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

ХАМАС приймає резолюцію ООН, що підтримує план припинення війни з Ізраїлем у Газі, і готовий обговорювати деталі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця ХАМАС.

Крім того, катарські та єгипетські посередники заявили, що отримали офіційну відповідь від ХАМАС на пропозицію про перемир'я, яку підтримує ООН. ХАМАС та його союзник, Палестинський ісламський джихад, висловили готовність досягти угоди щодо припинення війни в Газі.

“Відповідь ХАМАС підтвердила позицію групи, згідно з якою будь-яка угода повинна припинити сіоністську агресію проти нашого народу, вивести ізраїльські війська, реконструювати Газу та досягти серйозної угоди щодо обміну в’язнями”, - сказав представник ХАМАС.

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В свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що протягом наступних кількох днів продовжаться обговорення, які стосуються післявоєнних планів щодо Гази.

Також Блінкен сказав, що заява ХАМАС є “обнадійливим знаком”, але остаточне слово все ще потрібне від керівництва ХАМАС в Смузі Гази.

Після того, як Блінкен відбув до Йорданії, високопоставлений урядовець Ізраїлю сказав, що опублікована пропозиція дозволить Ізраїлю досягти своїх військових цілей.

  • Рада безпеки ООН у понеділок проголосувала за оприлюднену президентом США Джо Байденом пропозицію щодо урегулювання війни у Смузі Гази та встановлення режиму припинення вогню.

  • Угоду про припинення вогню у Газі підтримали країни "Великої сімки".

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.

  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.

  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024.

  • Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
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