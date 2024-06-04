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G7 підтримує запропоновану Байденом угоду для припинення вогню у Газі

Лідери G7 закликали ХАМАС прийняти цю угоду.

G7 підтримує запропоновану Байденом угоду для припинення вогню у Газі
G7 підтримує запропоновану Байденом угоду для припинення вогню у Газі
Фото: НАЗК

Лідери країн Великої сімки повністю підтримують комплексну угоду, викладену президентом Байденом, яка призведе до негайного припинення вогню в Газі.

Про це у своїй заяві повідомили лідери країн G7.

Вони зазначили, що ця угода призведе до “звільнення всіх заручників, значного та постійного збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій Газі та остаточного припинення кризи із забезпеченням інтересів безпеки Ізраїлю та безпеки цивільного населення Гази”. 

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Лідери країн Великої сімки закликали ХАМАС прийняти цю угоду. Вони також закликали країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти забезпечити це.

  • Згідно з планом, шлях до миру передбачає три етапи, кожен з яких триватиме по 42 дні. Під час кожного з них діє режим припинення вогню. На першому етапі ізраїльська армія залишить густо населені регіони Смуги Гази, куди зможуть повернутися цивільні. Заручники будуть обміняні на палестинських в'язнів, а до Гази щодня пропускатимуть по 600 вантажівок гуманітарної допомоги.

  • Під час другого етапу ХАМАС та Ізраїль мають розробити та підписати угоду про "постійний мир". А останній етап буде присвячено створенню глобального проєкту реконструкції та відновлення інфраструктури Смуги Гази.

  • Кілька днів тому радник прем'єр-міністра Ізраїлю заявляв, що війна триватиме мінімум до кінця 2024 року.

  • Ізраїль готовий до призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення своїх заручників, однак Нетаньягу не готовий до повного завершення бойових дій.
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