G7 підтримує запропоновану Байденом угоду для припинення вогню у Газі

Лідери країн Великої сімки повністю підтримують комплексну угоду, викладену президентом Байденом, яка призведе до негайного припинення вогню в Газі.

Про це у своїй заяві повідомили лідери країн G7.

Вони зазначили, що ця угода призведе до “звільнення всіх заручників, значного та постійного збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій Газі та остаточного припинення кризи із забезпеченням інтересів безпеки Ізраїлю та безпеки цивільного населення Гази”.

Лідери країн Великої сімки закликали ХАМАС прийняти цю угоду. Вони також закликали країни, які мають вплив на ХАМАС, допомогти забезпечити це.